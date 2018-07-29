أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم، عن حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقتها مع المغرب، وذلك في برقية بعث بها للملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه عرش المملكة المغربية.

وشدد ولد عبد العزيز في البرقية، على أن بلاده حريصة على أن تنمو وتتطور علاقتها مع المغرب: "تحقيقًا لما فيه خير شعبينا الشقيقين وإسهاما في بناء اتحاد مغربنا العربي الكبير"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وتشهد العلاقة بين الرباط ونواكشوط التي توصف بالمعقدة، أحيانًا، تباينا في مواقفهما من بعض القضايا الإقليمية خصوصًا فيما يتعلق بملف إقليم الصحراء، وتؤكد الحكومة الموريتانية أن موقفها من النزاع في الصحراء، موقف حيادي يهدف في الأساس للعمل من أجل إيجاد حل سلمي للقضية يجنب المنطقة خطر التصعيد.

لكن استقبال مسؤول من البوليساريو في قصر الرئاسة بنواكشوط من حين لآخر يذكي الخلاف مع الرباط التي تصر على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا، تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" من جهة، وبين هذه الأخيرة وموريتانيا من جهة ثانية إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1979 مع موريتانيا، التي انسحبت من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه القوات المغربية، بينما توقف النزاع المسلح مع المغرب عام 1991، بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.