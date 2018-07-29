هنأت الفنانة شريهان، الفتاة الفلسطينية عهد التميمى بحصولها على حريتها، بعد قضاء عقوبة السجن لمدة 8 أشهر لصفعها جنديين إسرائيليين.

وكتبت شريهان، اليوم، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "الحرة رمز السلام والحرية عهد التميمي، حمداً لله على سلامتك يا ابنتي، وقبلة على جباه جميع الأسرى الأحرار في قلوبنا، كوني سلام العالم أجمع".

وغادرت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، (17 عاما)، السجن، اليوم، بعد قضائها عقوبة بالسجن مدة 8 أشهر لصفعها جنديين إسرائيليين، في واقعة جرى تسجيلها بواسطة كاميرا فيديو، وحولتها إلى رمزا للمقاومة عند الفلسطينيين.