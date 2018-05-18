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الوطن

شريهان: أم كلثوم وحليم والأطرش أوائل من تنبأوا لي بمستقبل كبير

منذ 24 دقيقة
كتب: ضحى محمد
شريهان: أم كلثوم وحليم والأطرش أوائل من تنبأوا لي بمستقبل كبير

شريهان

روت الفنانة الكبيرة شريهان، في أولي حلقاتها من برنامج "الناس العزاز" للدكتور مدحت العدل، الذي يذاع على راديو "d r n" حكايتها مع عالم الفن، كيف بدأت ومن تنبأ لها بمستقبل باهر.

وأشارت شيريهان، في البداية، إلى أن هذا الظهور هو الأول منذ سنوات طويلة، وشرف كبير لها الظهور مع الدكتور مدحت العدل، حيث تعتبره صديقها وشقيقها وشاعرها المفضل.

أما عن حكاية لقائها بكوكب الشرق أم كلثوم، والتي تنبأت لها بمستقبل فني واعد، حيث قالت شيريهان إنها "تعرفت عليها خلال فرح شقيقها عمر خورشيد عازف الجيتار الشهير وكانت تبلغ من العمر خمس سنوات، وكانت تجلس على رجليها ثم رفعتها كوكب الشرق فوق المنضدة ورأت رقصها على أنغام الموسيقى حينها قالت الراحلة إن شريهان موهوبة مجهزة بالفطرة وليس بالدراسة".

ولفت إلى أنها ولدت في حياة مليئة بالفن فمنذ طفولتها وجدت شقيقها عمر خورشيد كان عاشقا للموسيقى والفن وجيرانها المحيطين كانوا من الفنانات فاتن حمامة وليلى فوزي، بالإضافة لقرب مسكن عبد الحليم حافظ منها والذي كانت تراه أيضًا خلال بروفاته مع شقيقها الراحل.

ونوهت شريهان إلى أن الفنانين عبد الحليم حافظ وعبد الوارث عصر وشقيقها عمر خورشيد وفريد الأطرش جميعهم تنبأوا لها بمستقبل فني واعد.

 

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