بعد مناقشتها بمؤتمر الشباب.. أهم محاور وخطة مشروع البنية المعلوماتية

شهدت جلسة "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" في حضور الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات ومجموعة من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، عرضا لمحاور وخطة مشروع البنية المعلوماتية المصري، من خلال تحديث قواعد البيانات وميكنة الخدمات عن طريق عدة محاور نشرتها الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب.

وجاءت محاور البرنامج كالآتي:

ـ منصة خدمات للمواطنين المتعاملين مع الحكومة.

ـ منظومة الخطوة الواحدة للتجارة الخارجية.

ـ قواعد بيانات جغرافية مجمعة وربطها بقواعد البيانات القومية.

ـ منظومة التأمين الصحي.

ـ مشروعات تنمية 200 قرية مصرية.

ـ منصة البيانات لتمكين الجهات الحكومية من وضع السياسات والآداء.

ـ منظومة خدمات موحدة للشركات والكيانات الاقتصادية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.