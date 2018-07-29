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انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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بعد مناقشتها بمؤتمر الشباب.. أهم محاور وخطة مشروع البنية المعلوماتية

بعد مناقشتها بمؤتمر الشباب.. أهم محاور وخطة مشروع البنية المعلوماتية

المبعوث الأممي: يجب ألا يكون الأطفال الفلسطينيون هدفا لجيش الاحتلال

المبعوث الأممي: يجب ألا يكون الأطفال الفلسطينيون هدفا لجيش الاحتلال

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لبوروندي

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لبوروندي

حاكم دبي ينشر صورة نادرة لولي عهد أبوظبي على "تويتر"

حاكم دبي ينشر صورة نادرة لولي عهد أبوظبي على "تويتر"

سفير مصر في تل أبيب ينهي فترة عمله

سفير مصر في تل أبيب ينهي فترة عمله

شريهان لعهد التميمي: الحرة رمز السلام والحرية.. حمدا لله على سلامتك

شريهان لعهد التميمي: الحرة رمز السلام والحرية.. حمدا لله على سلامتك

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عائلة عهد التميمي تتحدث لـ«الوطن» عن كواليس الإفراج: الاحتلال باغتنا

عائلة عهد التميمي تتحدث لـ«الوطن» عن كواليس الإفراج: الاحتلال باغتنا

بعد تخصيص جلسة لها بمؤتمر الشباب.. أرقام في تطوير منظومة التأمين الصحي

بعد تخصيص جلسة لها بمؤتمر الشباب.. أرقام في تطوير منظومة التأمين الصحي

بعد 20 عاما من "العلاقة الآثمة".. "ثريا" تحرق "عشيقها" بمساعدة ابنها

بعد 20 عاما من "العلاقة الآثمة".. "ثريا" تحرق "عشيقها" بمساعدة ابنها

منها "اسأل الرئيس".. أجندة اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة

منها "اسأل الرئيس".. أجندة اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة

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