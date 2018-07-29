فرض رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي اليوم، نفسه على الانتخابات التي تجرى الاثنين في البلاد، مؤكدا أنه يتمنى هزيمة حزبه السابق الذي دفعه إلى الخروج من السلطة بعد حكم دام 37 عاما.

ويدلي الناخبون في زيمبابوي الإثنين بأصواتهم لانتخاب رئيس ونواب وأعضاء المجالس البلدية في عمليات تصويت تاريخية هي الأولى منذ سقوط موغابي.

وخرج موغابي (94 عاما) الأحد عن الصمت الذي يلتزمه منذ بداية الحملة الانتخابية، وعقد أول مؤتمر صحفي مباشر له منذ إجباره على الاستقالة.

وقال في هذا المؤتمر المفاجىء في منزله الفخم بلو روف في هراري حيث يمضي تقاعده "آمل أن يسقط التصويت غدا الشكل العسكري للحكومة" الحالية.

وأضاف "لا يمكنني التصويت لزانو-الجبهة الوطنية"، الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية الذي يحكم البلاد منذ استقلالها في 1980.

وتابع "لا يمكنني أن أصوت للذين أساؤوا معاملتي"، قبل أن يشير ضمنا إلى أنه سيعطي صوته لمرشح أكبر أحزاب المعارضة حركة التغيير الديموقراطي نلسون شاميسا الذي حارب حزبه باستمرار.