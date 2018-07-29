قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه وبمواقف المصريين ودعمهم للحكومة تجبر الحكومة على الاستمرار في البناء والتطوير، موضحًا أن التغلب على مشاكل الهيكيلة كانت بسبب تأخر كثير في السنين الماضية.

وأضاف الرئيس خلال حوار "أسال الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر السادس للشباب والمنعقد في جامعة القاهرة، أنه في 30 يونيو 2020 ستكون الدولة بشكل تاني، ليس من ناحية الرخاء والمرتبات وأنما على الدولة نفسها: "أنا ماكلش خالص ومصر تبقى نضيفة".

وأكد الرئيس أنه الطالب الذي يقوم بالجلوس للمذاكرة حتى يحصل على 95% ويكون زعلان، واحنا المفروض نبقي فرحانين من اللي بتعملوه، موضحا أنه على المصريين استكمال الطريق مع الرئيس وعلى العهد معه، متابعا: "هتكملوا معايا لغاية ما بفضل الله، الوعد اللي وعدته ليكم أنا أنفذه وانتوا تنفذوه"، ليقول أحد الحضور "ربنا معاك ياريس"، ليرد: "خليكوا معاها هي".