مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي الحضور في قاعة القبة الرئيسية بجامعة القاهرة، في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر السادس للشباب، المنعقد حاليا.

كان الرئيس يتحدث عن ضرورة التكاتف والعمل الشاق من جانب الشعب والحكومة من أجل بناء الدولة المصرية، قائلا: "أنا ممكن ماكولش من أجل بناء بلدي"، ثم مازح الحضور من الشباب: "خليكوا انتوا بترقصوا كيكي بالعربيات، تسألهم بتعمل إيه يقولك باعمل كيكي، ماشي يا سيدي اعمل كيكي".

مزحة الرئيس لاقت تفاعلا وتصفيقا حادا من الحضور، وعلق عليها السيسي بمزحة أخرى مخاطبا وزير البترول المهندس طارق الملا: "زود البنزين براحتك يا سيادة الوزير متفلقش".

رقصة "كيكي"، هو تحدي منتشر بكثافة بين الشباب والفنانين، تعتمد على نزول صاحب التحدي من السيارة وأداء الرقصة في الشارع بجانب الطريق، وتفاعل معها عدد كبير من الشباب والفانين ولاعبي الكرة والمشاهير.