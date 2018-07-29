قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في ملف الزيادة السكانية، موضحًا أنه يجب على الأسرة سواء زوج أو زوجة أن تأخذ قرار الإنجاب بعد دراسة "هتراعيه ازاي، هتودية مدرسة ازاي".

وأضاف "السيسي"، خلال فقرة "اسأل الرئيس"، ضمن المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد بجامعة القاهرة: "انت بتجيب 5 أو 6 أطفال ليه، يعني انت بالعافية قادر تأكلهم أمال هتدخلهم مدارس ازاي وهتراعيهم ازاي".

وتابع: "الطفل يبقى عنده سنتين وبيلعب بالموبايل".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس السبت، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.