قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية بمؤتمر الشباب السادس، المنعقد بجامعة القاهرة اليوم، إن الشعب المصري يخوض ببسالة معركة بناء الوطن، موضحًا أن الدولة تعمل على تحسين منظومة الصحة وتأهيل الشباب وتطوير قصور الثقافة.

وأضاف السيسي، أنه وجه بإنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم وفقا للمعايير الدولية، معلنًا 2019 عام التعليم.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.