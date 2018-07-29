السيسي: المنظومة في الدولة المصرية "مش ماشية"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أولى بالكفاءات من مواطنيها للمساعدة في المهمة الصعبة التي نعيشها، موضحًا أنه سيعمل على تقليد الشباب ذوي الكفاءة المناصب القيادية بعد تدريبهم.

وأضاف "السيسي"، خلال فقرة "اسأل الرئيس" ضمن مؤتمر الوطني للشباب: "طب إحنا مش ممكن يعني ننقى 100 من شباب مصر كلها بيلعبوا كورة حلو ونجهزهم سنتين أو 3 ويكون عندنا فريق وأثنين وثلاثة"، ويجب عمل ذلك على كافة المجالات.

وتابع: "لو المنظومة في الدولة المصرية ماشية ومستقرة وقوية هتلاقي التروس ماشية لوحدها، حتى لو تم تنصيب الشباب لمناصب قيادية دون تدريب هتلاقي النظام ماشي مستقر، بس المنظومة في الدولة المصرية مش ماشية لسه، أنا مش هضحك عليكم".