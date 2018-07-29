وقع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وفلافيا بالانزا المدير المسؤول عن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة ببنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل بلغت قيمتها 375 مليون يورو.

وقال البنك إن تلك الجهود تأتي تأكيدا على تميز وريادته في مجال تمويل المشروعات ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستثمارا لعلاقة البنك المتميزة بالمؤسسات المالية الدولية وخاصة بنك الاستثمار الأوروبي.

حضر التوقيع غادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية وهشام السفطي رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الاهلي المصري إلى جانب قيادات كل من البنك الاهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقال هشام عكاشة، إن الاتفاقية تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي تقع ضمن أولويات البنك المركزي المصري ويوليها البنك الأهلي المصري أهمية كبرى وذلك تماشيا مع خطة الدولة التي تستهدف تشجيع تلك الفئات من المشروعات والتي تضمن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري وتنعكس بدورها على دفع عجلة الاقتصاد القومي، وأعرب عكاشة عن سعادته لاستمرار وتطور الشراكة بين البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدا أن تلك الاتفاقية تعكس بشكل كبير ثقة بنك الاستثمار الأوروبي في البنك الأهلي بشكل خاص وفِي الاقتصاد المصري بشكل عام، مضيفا أن السياسات التي ينتهجها البنك الأهلي دائمًا ما تسعى لدعم القطاع الخاص والتي تركز بشكل خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وصل إجمالي محفظة البنك في هذا القطاع ما يقارب 44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.

وأعربت فلافيا بالانزا عن سعادتها بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الأهلي المصري الذي يتمتع بشراكة طويلة الأجل مع بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستساعد في منح التمويل اللازم للمساهمة في تطوير القطاع الخاص في مختلف محافظات مصر كما أنها ستساهم أيضا في تمكين ودعم المرأة من خلال توفير احتياجاتها من التمويل.