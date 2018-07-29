نظمت إذاعة جنوب سيناء، اليوم، برئاسة الإعلامي أسامة عفيفي، مدير عام الإذاعة، احتفالية كبرى بأستوديو الهوا، لتوزيع جوائز الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية "ابن وعمر"، التي قدمتها الإذاعة خلال شهر رمضان الماضي.

وبلغت قيمة جوائز المسابقة 6 آلاف جنيه مقدمة من جهاز تعمير سيناء حيث تناولت مشروعات الدولة التي تمت على أرض محافظة جنوب سيناء من خلال جهاز تعمير جنوب سيناء.

أسفرت المسابقة عن فوز 30 متسابقًا من مستمعي إذاعة جنوب سيناء الذين تابعوا المسابقة.

جاء ذلك في حضور فوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس السيد فهمي، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، والفائزين في المسابقة، وذويهم، وكان في استقبال الحضور مدير عام الإذاعة رافقه عدد من قيادات الإذاعة منهم نبيل صالح مدير البرامج الإذاعية، ونور مبارك مدير الأخبار، ورمضان صبحي كبير مقدمي برامج، وأشرف أحمد مدير المراسلين والمندوبين، وسهير سعيد أخصائية البرامج والمتابعة البرامجية، وعدد من المذيعين والمذيعات.

الماضية.