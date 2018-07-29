شهدت الفترة الماضية وقوع حوادث عديدة لقطارات السكة الحديد، وتعددت أسبابها ما بين تهالُك نظم كهربة الإشارات وتدهور حال القضبان، وتهالك العربات والجرارات، وأيضاً عدم تحديث البنية الأساسية منذ ما يقرب من 46 عاماً، بالإضافة إلى عدم توافر قطع الغيار اللازمة لعمل العمرات للجرارات، كما أن العامل البشرى يتدخل أحياناً فى وقوع الحوادث.

11 نوفمبر2012

تصادُم قطارين بالفيوم نتج عنه مقتل 4 مواطنين وجرح العشرات، وكان التصادم بين قطار متجه إلى الإسكندرية وآخر إلى الفيوم، ووقع بين قريتى سيلا والناصرية بمركز الفيوم.

17 نوفمبر 2012

عند مزلقان قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اصطدم فيه قطار بحافلة مدرسية، راح ضحيته نحو 50 تلميذاً إضافة إلى سائق الحافلة ومُدرّسة كانت برفقة التلاميذ.

14 يناير 2013

حادث تصادم مع قطار تجنيد فى مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة يودى بحياة 17 مجنداً ويجرح أكثر من 100.

18 نوفمبر 2013

حادث تصادم مع سيارتين أودى بحياة أكثر من 27 شخصاً وجرح أكثر من 30.

11 أغسطس 2017

حادث تصادم بين قطار ركاب 13 إكسبريس القاهرة - الإسكندرية بقطار رقم 571 بورسعيد - الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد، أودى بحياة 41 شخصاً.

31 أغسطس 2017

حادث تصادم بين قطار مطروح بسيارة ملاكى بالإسكندرية أثناء محاولة اجتيازها مزلقان الحضرة الجديدة، ما أودى بحياة سائق السيارة الملاكى وإصابة اثنين آخرين.

28 فبراير 2018

وقع حادث تصادم قطار بضائع بآخر ركاب بمنطقة كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، أسفر عن وفاة 12 وإصابة 39 آخرين.

13 يوليو 2018

وقع حادث قطار «القاهرة - قنا» بحوش محطة المرازيق بالبدرشين، بعد انقلاب 4 عربات بسبب التحويلة، وأدى إلى إصابة 56 مواطناً دون وقوع وفيات.