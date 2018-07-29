قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، إن أي تقدم للدولة يرتكز على التعليم والصحة، كما أن وزيرة الصحة الجديدة هالة زايد، تناولت محور مشروع التأمين الصحي بكفاءة في مؤتمر الشباب.

وأضافت محمود، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن مصر تعيش الآن ثورة في نهضة الخدمة الصحية، حيث أن التأمين الصحي يُعد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة التي ستقدم للشعب.

وتابعت: "معالي الوزيرة أخذت خطوات سريعة جدًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعمل على إنجاز توجيات الرئيس السيسي".