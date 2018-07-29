شروط الالتحاق بالشعبة الإنجليزية بـ"إعلام القاهرة".. الاختبار 300 جنيه

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عبر موقعها الإلكتروني، عن الأوراق اللازمة لالتحاق الطلاب الجدد للعام الجامعي المقبل 2018/ 2019، وحددت عدد من الشروط العامة للقبول بالكلية وبعض الشروط الخاصة للالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية، والتي جاءت كما يلي:

1 - تحديد نسبة لدرجة اختبار اللغة الإنجليزية التي حصل عليها الطالب في الثانوية العامة تقررها الكلية سنويا، واشترطت أن يكون حاصلا على 46 من 50 في اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة.

2– إجراء اختبار قبول للطلاب الجدد من 50 درجة واستيفاء استمارة أداء الامتحان التحريري، وسداد مبلغ 300 جنيه رسوم الاختبار.

3 - بعد إعلان أسماء الناجحين في اختبار القبول يتعين علي الطالب سداد المصروفات الدراسية للشعبة لإتمام عملية قبوله.

4- يبدأ التقديم في الاسبوع الأول من العام الدراسي 2018/2019.

كما أوضحت الكلية أن فور وصول كشوف الطلاب المقبولين بها من مكتب التنسيق تبدأ في استقبال طلبات الطلاب، ويجب على الطالب احضار مستندات التقديم وهي: "أصل الاستمارة الدالة على النجاح في الثانوية العامة، خطاب ترشيح القبول بالكلية، عدد 8 صور شخصية، شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها، نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط من مكتب التجنيد التابع له الطالب".