آمنة نصير تُطالب بتوثيق الطلاق الشفوي: "فرامل للرجل"

قالت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى سمى الزواج بالميثاق الغليظ، لافتة إلى أن الرجل المصري هون من الميثاق الغليظ، ويطلقه على الزوجة دون داعي.

وأيدت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، المطالبات بتوثيق الزواج الشفوي، قائلة "توثيق الطلاق الشفوي يعتبر فرامل لهذا اللسان المطلاق، الذي يستهين بقيمة هذا الميثاق بين الزوجين".

وأشارت إلى أن توثيق الطلاق الشفوي فيه أمن وأمان لقدسية البيت واستقراره فيجب البحث عن الفرامل، مشيرة إلى أن بعض المشايخ يعز عليهم ان يضعوا أي فرامل للرجل.