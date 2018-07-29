أشاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأداء عمل الفريق المكون من مركز المعلومات وشئون العاملين والعلاقات العامة بالمديرية والذي يقوم بميكنة ملفات وكافة بيانات جميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بمختلف الفئات من خلال ملف شامل لكل موظف بالمديرية.

وأكد الدكتور هشام مسعود أن الفريق قام بإدخال أكثر من 8500 ملف للعاملين في خلال شهرين فقط شامل كافة بياناتهم بداية من مصوغات التعيين والشهادات وقرارات استلام العمل وتراخيص مزاولة المهنة وحركة الترقيات والجزاءات وغيرها حتى بلوغه السن القانوني للمعاش، الجدير بالذكر أن عدد العاملين التابعين للمديرية يصل لأكثر من 45 ألف عامل سيتم ميكنة ملفاتهم جميعًا إلكترونيًا.

وأضاف وكيل الوزارة بأن ذلك يأتي في إطار تحويل القطاع الصحي بالشرقية إلكترونيًا بشكل مرحلي وأنه يوجد خطة لميكنة كافة الإدارات بهدف الارتقاء بجودة الأداء.