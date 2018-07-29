كشفت إحصائية أصدرتها محافظة البحر الأحمر، أعداد السائحين الأجانب والمصريين الذين زاروا مدن المحافظة خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ 387 ألف سائح، وصلوا عن طريق المطارات والموانئ بالمحافظة، بزيادة قدرها 10 آلاف سائح عن شهر إبريل الماضي.

وأوضحت الإحصائية أن السياحة الوافدة من ألمانيا احتلت الصدارة من بين جميع دول العالم، وبلغ عدد السائحين الألمان الذين زاروا البحر الأحمر خلال الشهر الماضي 110 آلاف و655 سائحًا، وجاءت السياحة الداخلية في المرتبة الثانية بعدد 82 ألف و640 زائرًا، فيما زادت نسب الإقبال من السياحة التشيكية لتحتل المرتبة الثالثة بعدد 27 ألف و582 سائحًا، متفوقة لأول مرة على السياحة البريطانية التي جاءت في المرتبة الرابعة بعدد 22 ألف و527 سائحًا، تليها السياحة الوافدة من بولندا بعدد 20 ألف و238 سائحًا.