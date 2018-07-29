استقبلت المهندسة "سحر لطفي" رئيس مدينة جمصة، الفنان "ناصر سيف" بطل العرض المسرحي "بحر الهوى".

وقال الفنان ناصر سيف: إن عرض مسرحيته "بحر الهوى" على مسرح جمصة، أمر أسعده للغاية، لأن مدينة جمصة عروس الدلتا للمصايف ولحبه جمصه وأهلها أثر أن يكون أول عرض للمسرحية يكون على خشبة مسرح جمصة وذلك ضمن الخطة الصيفية الموسمية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

فيما أكدت رئيسة المدينة أن الفن رسالة إنسانيـة واجتماعية، له دور كبير ومهم في تواصل الدول، والتعريف بثقافات شعوبها وتراثها وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية، وبناء جسور للسلام، والتعارف بين المجتمعات دون الالتفات أو التمييز بين عرق ولون أو لغة ودين.

وأضافت أن الفنان سواء كان شاعرًا أو رسامًا أو موسيقيًا أو نحاتًا أو مصورًا هو كتلة من المشاعر والأحاسيس والعاطفة يعبّر من خلال فنه عن صورة جمالية أو إنسانية صادقة.

يذكر أن المسرحية بطولة الفنان ناصر سيف، والفنانة علا رامي، والفنان فيصل خورشيد، والفنان سيف عبد الرحمن، والفنانة نوال سمير، والفنانة نورا الهواري، والفنان أحمد سيف، والفنان هاني النابلسي، والفنانة سعاد الهواري، ومن تأليف الكاتب محمد عبد الله، ديكور محمد خبازة، كلمات مجدي الحمزاوي، ألحان إيهاب حمدي، استعراض عزت ابو سنة، مخرج منفذ طارق حسن، ساعد في الإخراج إبراهيم أبو النجا وأحمد خالد، إخراج هاني النابلسي.