نائب رئيس الإذاعة يحاضر الإعلاميين الفلسطينيين عن مهارات الإلقاء

التقى اليوم محمد نوار، نائب رئيس الإذاعة، بمجموعة من الإعلاميين الفلسطينيين في الدورة التدريبية الأولى المتخصصة للإعلاميين الفلسطينيين التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وذلك بمركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس في محاضرة بعنوان "قواعد ومهارات الإلقاء واتقان اللغة الإعلامية".

وأشار نوار إلى أن الإعلام الإذاعي يختلف عن غيره من أنواع الإعلام الأخرى، فهو يعتمد على الصوت والإلقاء والأداء الجيد، فعلى قدر جودة الصوت وحسن الأداء يكون رد الفعل والأثر الذي تتركه الرسالة الإذاعية أو البرنامج الإذاعي، ويظل المذيع أو مقدم البرامج في حاجة إلى تعلم فن الإلقاء وبدونه لا يحقق النجاح المطلوب.

وأضاف أن المذيع المبدع هو الذي يقدم للمستمعين معلومات وأفكار وآراء في أشكال برامجية فنية متعددة ومتنوعة ولن تصل هذه الأفكار وتلك المعلومات إلى المتلقي مهما كانت براعة كاتبها ومنتجها دون إذاعي ماهر في فن الإلقاء والأداء حتى يوصلها إلى المتلقي وتحدث عنده الاستجابة والإقناع المطلوب، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق إتقان المذيع لفن الإلقاء والأداء وفهمه لطرائق توصيل المعلومات والأفكار وأساليب الإقناع.

كما تحدث نائب رئيس الإذاعة في لقائه بالإعلاميين الفلسطينيين عن الصوت البشري والجهاز الصوتي وكيفية إعداد المذيع ومقدم البرامج والكاتب الصحفي، وقام بتدريبهم على الإلقاء وتقديم البرامج والخطابة إلى جانب تعريفهم بطرق فن الإلقاء وتوصيل المعاني ومهارات الأداء في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، واختتم "نوار" المحاضرة بالحديث عن الإذاعات السياسية الخارجية وأهميتها في المرحلة الراهنة.