"زراعة الوادي الجديد": "فاو" تنظم سلسلة دورات لمزارعي المحافظة

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن منظمة "فاو" بدأت في تنظيم سلسلة دورات تدريبية لمزارعي المحافظة والنخالين، وتستهدف الدورات شرح معاملات ما بعد الحصاد وتسويق وتصدير التمور والعمليات الصحيحة التي تجري للنخلة، وكيفية التدريب علي عملية التلقيح ثم الممارسات الصحية لخدمة رأس النخلة، بالإضافة إلى المكافحة المتكاملة.

وأضاف المرسي، أن الدورات تنفذ تحت إشراف الدكتور أمجد القاضي، رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة والتجارة، وتميم الضوي الخبير الوطني بـ"فاو"، على أن تستكمل المحاضرات، اليوم الإثنين، في عدد من مزارع مركز الخارجة.