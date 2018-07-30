انتهى مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، من تسليم المنازل والأثاثات للمستفيدين من مشروع "سترة"، لإسكان الحالات الأولى بالرعاية بقرية ناصر الثورة بالخارجة.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، إنه جرى تسليم المنازل الجديدة إلى 34 أسرة من الحالات الأولى بالرعاية، بقرية ناصر الثورة بعد انتهاء التشطيبات النهائية وتجهيزها بالأثاثات اللازمة، فضلا عن توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ومختلف الخدمات والمرافق لهذه المنازل، مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني للمستفيدين منها.

وأضاف الطماوي، أن عدد المنازل الخاصة بمشروع "سترة" للحالات الأولى بالرعاية في الوادي الجديد تبلغ 207 منازل على مستوى 4 مراكز إدارية بالمحافظة، هي الخارجة والداخلة وبلاط وباريس.