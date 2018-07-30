مدير مركز حفريات جامعة المنصورة: الإعلان عن اكتشافات جديدة قريبا

قال الدكتور هشام سلام مدير مركز الحفريات بكلية العلوم جامعة المنصورة، إن العالم أجمع أبدى اهتمامه بالاكتشافات التي نجح فريقه العلمي في الوصول لها خاصة اكتشافهم لبقايا ديناصور بالوادي الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن العالم يهتم بالحفريات ليصل إلى كيفية بدأ الخلق وأنه يستغل الحفريات في بناء متاحف التاريخ الطبيعي.

وأوضح سلام أنه أرسل لبعثة لدارسة الحفريات وحصل على الدكتورة من جامعة اكسفورد بانجلترا ليكون أول متخصص في الحفريات في مصر.

ولفت سلام إلى أن فريقه البحثي توصل إلى اكتشافات جديدة وحفريات جديدة مثل الديناصور "منصورة سور" وانه سيتم الإعلان عن هذه الاكتشافات قريبًا.