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انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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المرور: تحويلة بالكيلو 26 بطريق إسكندرية الصحراوي لتفادي "هبوط أرضي"

المرور: تحويلة بالكيلو 26 بطريق إسكندرية الصحراوي لتفادي "هبوط أرضي"

"كي لا نشعر بالإحراج".. لماذا ننسى الأسماء الجديدة بسرعة؟

"كي لا نشعر بالإحراج".. لماذا ننسى الأسماء الجديدة بسرعة؟

كوريا الجنوبية تحارب السمنة بإجراءات "غير مسبوقة"

كوريا الجنوبية تحارب السمنة بإجراءات "غير مسبوقة"

رجل يحتفظ بجميع أعداد مجلته المفضلة منذ طفولته

رجل يحتفظ بجميع أعداد مجلته المفضلة منذ طفولته

خبراء يحذرون: أقلام التلوين تسبب السرطان

خبراء يحذرون: أقلام التلوين تسبب السرطان

العثور على جثة عامل ملقاة على جانب الطريق بأسيوط

العثور على جثة عامل ملقاة على جانب الطريق بأسيوط

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"الأرصاد": طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 35

"الأرصاد": طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 35

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عائلة عهد التميمى لـ«الوطن»: الاحتلال باغتنا فى الإفراج عنها «توقيتاً ومكاناً».. وابنتنا تحمل رسائل للعالم من زميلاتها بالسجن

عائلة عهد التميمى لـ«الوطن»: الاحتلال باغتنا فى الإفراج عنها «توقيتاً ومكاناً».. وابنتنا تحمل رسائل للعالم من زميلاتها بالسجن

بطعم الإنجازات.. 6 وعود من "السيسي" للمصريين خلال "اسأل الرئيس"

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