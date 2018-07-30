قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن كلمة الرئيس السيسي، المتعلقة بالأسرة المصرية، ألا وهي أن عملية بناء الإنسان، عملية مجتمعية وليس حكومية، صحيحة تماما، وهي من أفضل ما جاء في كلماته، وهو ما يعمل عليه حزب الوفد، من خلال جلسات الحوار المجتمعي، التي يقيمها في المحافظات في هذا الصدد، للوصول إلي رأي مجتمعي فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.

وأضاف فؤاد، خلال لقاء جمعه وعدد من النواب في مقدمتهم اللواء هاني أباظة، والدكتورة شادية ثابت، عن حزب الوفد، في برنامج العاشرة مساء، أمس، أن عملية بناء الإنسان علي وجه الخصوص لا يمكن بناءها بشكل مركزي، وإنما تكون عن طريق الحراك المجتمعي، مشيرا إلى أن وصول نسبة الطلاق إلى 44% كما أعلنها الرئيس، يعد كارثيا، حيث إن هناك 44 حالة طلاق من بين كل مائة حالة زواج.

وأشار إلى أن الطلاق في مصر ينظمه 5 قوانين، لذا لا بد من حوار مجتمعي حقيقي في هذه القضية، للوصول إلى أفضل نظام تشريعي لتنظيمه، لافتا إلى أنه قد جمعه مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشهر الماضي، على بدء جلسات الحوار المجتمعي حول الأحوال الشخصية، فالأمر يمثل وجعا مجتمعيا في كل بيت، حسب وصفه، والهدف النهائي يجب أن يكون مصلحة الطفل، بعيدا عن مكتسبات كلا الطرفين الرجل والمرأة.