العثور على جثة عامل ملقاة على جانب الطريق بأسيوط

عثر الأهالي على جثة عامل ملقاة على جانب الطريق بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مسن ملقاة بجانب الطريق بقرية بني قرة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنها لشخص يدعى "عدلي. غ. ي" (51 عاما - عامل - مقيم بعزبة روفائيل التابعة لقرية بني قرة)، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد التقرير الطبي بأن الوفاة نتيجة لسقوط المتوفى من أعلى الطريق إلى أسفله، فارتطمت رأسه بجسم صلب "حجر" وأدى إلى الوفاة، ولا توجد شبه جنائية.

وأشارت التحريات إلى أنه حال عودة المتوفى للمنزل بعد صرفه حوالة بريدية أرسلها له نجله، سقط وارتطمت رأسه بحجر أدى إلى الوفاة، وبتفتيشه عثر على متعلقاته كافة كاملة من بينها المبلغ المالي الذي صرفه من البريد، ما ينفي وجود شبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية.