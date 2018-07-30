وزير الأوقاف: توفير صكوك الأضاحي للمواطنين "مهمة وطنية"

يشهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون، بشأن توفير الأخيرة للحوم الأضاحي لهذا العام.

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجهود التي تقوم بها الوزارتين لتوفير صكوك الأضاحي للمواطنين هي مهمة وطنية خالصة وفي تجارب وزارة الأوقاف مع التموين تسير الأمور بيسر وسهولة لإيمانهما بهدف الأمر.

وأضاف جمعة خلال توقيع بروتوكول صكوك الأضاحي أنه وخلال تجربتين العام الماضي، عند تجربة السلع الغذائية جرى البدء بـ200 طن، وبعدها وبمجرد اتصال هاتفي تجاوزت الوزارتين 900 طن بمنتهي السهولة وتم الكتابه على كل عبوه "تابعة لوزارة الأوقاف"، مشيرا إلى أنه وخلال العام الماضي وفرنا 100 طن للحوم الأضاحي وهو أمر مختلف عن توزيع السلع العادية.

وأكد وزير الأوقاف أن وزارة التموين من الممكن أن تتعاقد على كميات ضخمة من السكر والأرز تكون متوافرة في المخازن، موضحا ان القيادات يعلمون جيدا مراعاه الأصول والضوابط الشرعية حيث تأتي الأضاحي حية صالحة للأضحية خالية من جميع العيوب، متابعا: "أنا بأعتبر إن لحوم الأضاحي التي توفر بمعرفة وزارة التموين هي من أفضل أنواع الأضاحي سلامة، ولن يقبلوا بوجود واحدة فقط معيبة".