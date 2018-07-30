قال عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك نقلة كبيرة للتعليم الفني في مصر ستحدث، أبرزها تخصيص مصانع يتدرب بها طلاب الكليات الفنية، وسيكون هناك مبادرتين هما "أستاذ لكل مصنع، ومجموعة طلاب لكل مصنع".

وأضاف عبدالغفار خلال، حواره لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن المعهد المنضم لتلك الجامعات لابد أن يكون لديه خطة تدريب عملية، مؤكدا أن هناك تعاونا دوليا مع 3 دول رائدة في التعليم الفني، هي كوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا، موضحا أن المعاهد الموجودة حاليا تستطيع الانضمام للجامعات الفنية، ولكن في حالة تطبيق شروط شديدة الصرامة، ومن يطبق الشروط فيما يتصل بالتدريب العملي والمعامل واتفاقيات التعاون مع المصانع والمباني والمعامل، وفي حالة قبوله من جانب اللجنة المختصة سينضم فورا للجامعات.

وتابع عبدالغفار، أن الجامعات الفنية سيكون لها أكثر من درجة علمية، حيث يمكن للطالب التخرج بعد عامين من الحصول على دبلوم مهني، وإذا كان الطالب متفوقا ويريد أن يواصل التعليم من الممكن أن يحصل على شهادة البكالوريوس، ومن الممكن أن يواصل دراساته العليا.

واستكمل عبدالغفار أن وزارة التعليم العالي ترغب في توفير تكنولوجيين في كافة التخصصات، لافتا إلى أن خريج الجامعات التكنولوجية سيضمن وجود وظيفة وفرصة عمل، كونه سيكون عملة نادرة في السوق، والسوق الأوروبي في أمس الحاجة لمثل أولئك المتخصصين، وندرس إنشاء نقابة للتكنولوجيين.