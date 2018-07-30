أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إقامة صلاة التجنيز للأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون، غدا، في الثانية عشر ظهرا، داخل الدير.

وكانت الكنيسة كشفت عن غموض أحاط بظروف وملابسات رحيل الأنبا أبيفانيوس، استلزم الاتصال بالجهات الرسمية من الشرطة والنيابة لتولي التحقيق وكشف ملابسات الحادث، فيما كشفت وزارة الداخلية، أنها بعد الانتقال إلى الدير ومعاينة جثمان الأنبا أبيفانيوس وجدوا الأسقف غارقا في دمائه ومهشمة رأسه، وأثبتت التحريات الأولية استخدام مرتكب الجريمة لأداة حادة لقتل المجني عليه أثناء خروجه من القلاية "مكان سكن الرهبان"، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة.

كانت "الوطن" أشارت إلى شبهة جنائية مثارة حول وفاة الأنبا إبيفانيوس الذي وجد مهشم الرأس خارج قلايته، سكنه في الدير، ووصفت الكنيسة في بيان أولى رحيله بـ"المفاجئ"، واعتمدت "الوطن" على تصريحات رهبان ومسؤولين داخل الدير.

والأنبا ابيفانيوس من مواليد 27 يونيو 1954 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حاصل على بكالوريوس في الطب، والتحق بالدير في 17 فبراير 1984، قبل أن يرسم راهبا في 21 أبريل 1984، باسم الراهب ابيفانيوس المقاري، ورسم قسا في 17 أكتوبر 2002، وكان يشرف على مكتبة المخطوطات والمراجع بكل اللغات في الدير، واختير رئيسا للدير بالانتخاب في 10 مارس 2013.