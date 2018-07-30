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عمرو جمال: عشقى للأهلى يمنعنى من اللعب للزمالك

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لمناقشة العقوبات على بيونج يانج.. "جيريمي" بالصين في أول زيارة خارجية

لمناقشة العقوبات على بيونج يانج.. "جيريمي" بالصين في أول زيارة خارجية

وزير الأوقاف: قيمة صكوك الأضاحي وصلت 340 مليون جنيه خلال 4 سنوات

وزير الأوقاف: قيمة صكوك الأضاحي وصلت 340 مليون جنيه خلال 4 سنوات

استقرار الريال السعودي اليوم الإثنين 2018/7/30.. و4.76 جنيه للشراء

استقرار الريال السعودي اليوم الإثنين 2018/7/30.. و4.76 جنيه للشراء

نائب وزير الخارجية: تعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطوير "اللامركزية" بمصر

نائب وزير الخارجية: تعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطوير "اللامركزية" بمصر

رئيس «القابضة للمطارات»: مطار القاهرة بيتي وأعلم كل كبيرة وصغيرة عنه

رئيس «القابضة للمطارات»: مطار القاهرة بيتي وأعلم كل كبيرة وصغيرة عنه

وزير الأوقاف: توفير صكوك الأضاحي للمواطنين "مهمة وطنية"

وزير الأوقاف: توفير صكوك الأضاحي للمواطنين "مهمة وطنية"

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جمل على شاطئ روميل: «الصورة بـ5 جنيه واللفة بـ25»

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جديد القهاوى: المقهى فى حارة وكراسيها على «النيل»

الشاب محمد عمر: حصلت على 98% بالثانوية وتفوقت بكلية الحقوق

الشاب محمد عمر: حصلت على 98% بالثانوية وتفوقت بكلية الحقوق

على خطى

على خطى "لطفية النادي".. بنت الصعيد "مروة" تحلم بلقب أول طيارة حربية مصرية

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"الأرصاد": طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 35

"الأرصاد": طقس الإثنين حار.. والعظمى بالقاهرة 35

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