أمرت نيابة مركز سنورس، بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، لبيان ملابسات وظروف، انتحار طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، نتيجة رسوبه في امتحانات نهاية العام الدراسي.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من مستشفى سنورس المركزي، بوصول "أحمد.ر.م"، (15 سنة - طالب)، بالصف الثالث الثانوي الأزهري، ومقيم بقرية ترسا، مصاب بحالة إعياء شديد، إدعاء تناول مادة سامة، وتوفي فور وصوله للمستشفى.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز، انتقلت إلى المستشفى، وقال والده "ر.م"، (47 سنة - فلاح)، ومقيم بنفس القرية، أن ابنه توفي إثر تناوله قرص مكافحة تسوس القمح للتخلص من حياته لمروره بضاقة نفسية، نتيجة رسوبه بامتحانات نهاية العام الدراسي، ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.