حالة من الفرحة والسعادة انتابت الطالبة منه الله عطا الله، الفرقة الرابعة بقسم كهروميكانيا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بعد اختيارها لتمثيل 27 طالبا والتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، عن فريقي "Alex eagles"، وفريق "lycans".

وقالت "منه الله" لـ"الوطن"، إنها علمت من قبل المشرف على الفريق الدكتور محسن عثمان، أنها من ستمثل 27 طالبا أمام الرئيس واستلام التكريم على المنصة، مؤكدة أن السعادة غمرتها لاختيارها لهذه اللحظة من قبل مشرف الفريق.

وأضافت أنها قائد فريق "lycans"، وأن وقت التكريم ثوان معدودة، قال لها فيها الرئيس: "مبروك ونحن سنظل ندعم الفائزين والموهبين"، مؤكده أنها كانت تتمنى أن تعد الرئيس بأن طلاب هندسة سيحققون إنجازات دائمة وسيصلون بمصر إلى أعلى المناصب وسيستمرون في العمل والابتكار ومنافسة دول العالم والحصول على أعلى المراكز، قائلة: "دائما حنفضل مشرفين بلدنا ونتكرم كل مرة من الريس".

وأكدت أن فريقها "lycans" مكون من 16 طالبا حصلوا على درع المركز الأول والميدالية الذهبية لأحسن تصميم وتقرير تقني في مسابقة نماذج طائرات المساعدات الإنسانية التي أقيمت في كاليفورنيا، مشيره إلى أن الفريق الثاني الذي تكرمت نيابة عنه هو فريق "Alex eagles" وعددهم 11 طالبا وتمكنوا من الفوز بدرع المركز الأول والميدالية الذهبية لأحسن تصميم وتقرير فني في مسابقة نماذج الطائرات العالم التي أقيمت في كاليفورنيا متوفق على 75 فريق من جامعات مختلفة حول العالم.

ولفتت إلى أنهم لأول مرة يتم تكريمهم في المؤتمر الشبابي، مشيره إلى أنها لن تكون المرة الأخيرة خاصة بعد السعادة الغامرة التي انتابت الطلاب بعد التكريم والجميع يسعي لبذل الكثير من الجهد من أجل الاستمرار في التكريم والتميز ورفع اسم مصر عاليا والفخر لبلدنا وجامعتنا جامعة الإسكندرية.

وأكدت أنهم كانوا يردون عرض عدد من المشاكل التي تواجهم أثناء التصميم والعمل، حيث غير مسموح لهم تجربة الطائرة ما يعرضهم للسفر قبل عملية التجريب وتجريبها في دولة المسابقة وفي حال حدوث أي خطأ أو عطل يكتشف قبل المسابقة بأيام قليلة.

ولفتت إلى أنه في حال إزالة العقبات سيتم التفوق والحصول على أعلى المراكز والوصول لجميع المسابقات الدولية، مشيرة إلى أن أحد المسؤلين وعدنا بإيصال الأمر إلى وزير الطيران من أجل حل المشكلة وتمكنهم من تجربة الطائرة قبل الاشتراك في المسابقة الدولية.