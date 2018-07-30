قال جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطاني، إن زيارته الحالية لمصر هدفها التأكيد على متانة العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز فرص التعاون مع وزارة الاستثمار، في المجالات المختلفة.

وأوضح دونالدسون في لقاء صحفي صباح اليوم، أن 2017 كان عامًا مثمرًا للعلاقات حيث ظلت المملكة المتحدة الشريك التجارى الأول لمصر، مشيرًا إلى أن 41% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر تأتى من المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن اهتمام مصر بالتعليم والثقافة، يصب فى اهتمام بريطانيا بتعزيز الشراكة مع القاهرة في هذه الملفات، موضحًا أن الهدف من ذلك مساعدة الحكومة المصرية على إلحاق التكنولوجيا والتعليم الرقمي في هذه المجالات.

وأوضح أن بلاده ستعمل على تعزيز العلاقات مع كلا من القطاع العام والخاص، وستشجع على التعاون بين الجامعات وبعضها، ونبحث الفرص. وهناك جامعات بريطانية وقعت مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية.

وهناك 20 ألف طالب مصري يدرسون فى المملكة المتحدة. ونريد أن نتأكد أن المزيد من المصريين يحظون بفرص داخل بلادهم بدل من السفر.

وألقى الضوء على أهمية تعليم المهنى، موضحًا أن بريطانيا ترغب فى توسيع نطاق قطاع التعليم ليشمل الجميع، مؤكدًا أنه يساهم في استقرار مصر.