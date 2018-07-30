وجه الدكتور علاء الدين عثمان ، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم، بضبط وسحب مستحضر "رونتكس" شراب 120 مللي "مكمل غذائي" برقم تسجيل 7113/2002، ومستحضر "كال دي – مكس" شراب 120 مللي "مكمل غذائي" برقم تسجيل 4360/2003، من السوق المحلى والصيدليات.

وقال وكيل الصحة فى بيان له اليوم، إن تحرك المديرية يأتى في إطار تنفيذ منشور الإدارة المركزية للشئون الصيدلية رقم 52 لسنة 2018، بضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والصيدليات من هذين المستحضرين، بعد أن أثبتت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية وجود غش تجاري في هذين المستحضرين، من خلال وضع إسم إحدى شركات تصنيع الأدوية عليهما، وهو ما ثبت أنه غير صحيح بعد أن أفادت الشركة المكتوب إسمها على المستحضرين، أنها لا تعلم شيئا عنهما، وأنها لم تقم بتصنيعهما لديها.

وأضاف أن المنشور تضمن، إدارة تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية، التابعة للإدارة العامة للتراخيص الصيدلية، والتي أفادت أنه بفحص قاعدة بيانات المصانع المرخصة وتحت التراخيص، تبين عدم وجود مصنع بالإسم المكتوب على المستحضرين.

كما وجه "عثمان"، إدارة التفتيش الصيدلي، بالمرور على جميع الصيدليات بالبحيرة، لسحب وضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلي والصيدليات من هذه المستحضرات، وأهاب بالمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع هذين العقارين، كما ناشد جميع الصيدليات في البحيرة وفي جميع أنحاء الجمهورية، عدم تداول وبيع هذين المستحضرين وسرعة سحبهما وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمديرية فوراً.