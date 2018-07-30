شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية في فعاليات المؤتمر الثاني تحت عنوان "اللامركزية فى مصر الإطار العام والخطط المستقبلية" الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالقاهرة بمشاركة عدد من الخبراء من الدول التي طبقت نموذج اللامركزية ومن بينها تونس والأردن بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة وجنوب سيناء والبحيرة والغربية وقنا وسوهاج ودمياط وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود الحكومة للإسراع بالتنمية المحلية وتطبيق اللامركزية والاستفادة بالتجارب والخبرات الدولية في هذا المجال ومبادرة وزارة التنمية المحلية بتبنى استراتيجية بناء الجسور لنقل أفضل تجارب الدول وهو ما تم في المؤتمر الأول الذي عقد في مارس 2018 للتعرف على تجارب بعض دول الاتحاد الأوربي كهولندا وفرنسا.

وأضاف المحافظ أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على الخبرات الإقليمية وتجاربها في هذا الشأن والدروس المستفاد، مشيرا إلى أنه تم خلال المؤتمر عرض التجارب التونسية والأردنية في مجال اللامركزية ومناقشة تحقيق اللامركزية في مصر من خلال رؤية 2030 ومناقشة تطبيق معايير الحوكمة والمشاركة الشعبية فى عملية التنمية.