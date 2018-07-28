محافظ القليوبية يرسل برقية لوزير الدفاع بمناسبة ترقيته لرتبة فريق أول

بعث اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، ببرقية تهنئة، للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ترقيته من رتبة الفريق إلى رتبة فريق أول.

وقال المحافظ، في البرقية: "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم أبناء محافظة القليوبية، أن أهنئكم بهذه الترقية، والتي تستحقونها عن جدارة واستحقاق مع صادق تمنياتنا بالتوفيق والسداد".

وتابع: "وندعو الله- عز وجل- أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعًا وسيفا، لمصر، ودعمًا لقوتها وعزتها، وفقكم الله لما فيه خير بلدنا الحبيب، وسدد على طريق الحق، وبارك شعبها العظيم تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن ترقية وزير الدفاع الفريق محمد ذكي، من فريق لرتبة فريق أول، خلال اليوم الأول من المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة، قائلا: إن "للقوات المسلحة علاقة خاصة مع شعبها ودايما موجودة في الوضع اللي الشعب بيتمناه منها، وبنأكد على المعنى القوي ده من أعرق معهد تعليمي في مصر، والمؤتمر ده بيشهد من شباب مصر إعلان ترقية وزير الدفاع الفريق محمد زكي من فريق لرتبة فريق أول".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم، بجامعة القاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.