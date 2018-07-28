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الوطن

انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور الرئيس

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اتفاق بين "صحة الدقهلية" وجامعة المنصورة لإنهاء قوائم الانتظار

اتفاق بين "صحة الدقهلية" وجامعة المنصورة لإنهاء قوائم الانتظار

اختراع ياباني يمكنك من استئجار شخص يعيش حياتك بدلا منك

اختراع ياباني يمكنك من استئجار شخص يعيش حياتك بدلا منك

ترقية وزير الدفاع فى «المؤتمر» وعسكريون: تكريم مضاعف

ترقية وزير الدفاع فى «المؤتمر» وعسكريون: تكريم مضاعف

محافظ القليوبية يرسل برقية لوزير الدفاع بمناسبة ترقيته لرتبة فريق أول

محافظ القليوبية يرسل برقية لوزير الدفاع بمناسبة ترقيته لرتبة فريق أول

استرداد 13 ألف متر تعديات على أملاك الدولة بشبرا الخيمة

استرداد 13 ألف متر تعديات على أملاك الدولة بشبرا الخيمة

خبير عسكري عن طريقة ترقية وزير الدفاع: السيسي يشرك الشباب في المسؤولية

خبير عسكري عن طريقة ترقية وزير الدفاع: السيسي يشرك الشباب في المسؤولية

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بالصور| مصر ليست الأولى.. دول تقلّد فيها العسكريون رتبهم من مدنيين

بالصور| مصر ليست الأولى.. دول تقلّد فيها العسكريون رتبهم من مدنيين

بعد مشاركتها بمؤتمر الشباب.. ثالثة الدبلوم: نفسنا ناخد حقنا زي الثانوي

بعد مشاركتها بمؤتمر الشباب.. ثالثة الدبلوم: نفسنا ناخد حقنا زي الثانوي

خبير مراسم عن ترقية وزير الدفاع: من حق السيسي كسر القواعد

خبير مراسم عن ترقية وزير الدفاع: من حق السيسي كسر القواعد

هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

هذه الخضروات تحميك من "مرض العصر"

13 وزيرا بحكومة مدبولي تخرجوا من 5 كليات بجامعة القاهرة نصفهم "هندسة"

13 وزيرا بحكومة مدبولي تخرجوا من 5 كليات بجامعة القاهرة نصفهم "هندسة"

"إجماع الآراء" شرط لإصدار حكم الإعدام.. و10 أيام مهلة رأي المفتي

"إجماع الآراء" شرط لإصدار حكم الإعدام.. و10 أيام مهلة رأي المفتي

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