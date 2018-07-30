توقع جامعة المستقبل واتحاد الصناعات المصرية، اليوم، مذكرتي تفاهم مع الجمعية المصرية لتنمية الفرانشايز، بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم مشروعات المسؤولية المجتمعية.

وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تنفيذ مبادرات وأنشطة وإعداد دراسات وأبحاث تتعلق باستخدام برامج المسؤولية المجتمعية من أجل تنمية المهارات المطلوبة للتوظيف، وتحسين ظروف العمل وتعزيز الإبداع، وريادة الأعمال في التكنولوجيا والمنتجات والخدمات المستدامة التي تلبي الاحتياجات المجتمعية ودعم دور الأطراف المعنية بالمسؤولية المجتمعية في تطوير وتطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية وفي تشجيع سلوك العمل المسؤول للشركات.

وقال المهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في بيان، إنه يجري العمل على إبراز دور المسؤولية المجتمعية للشركات في تفعيل سياسات التنمية المستدامة، وترجمتها لأنشطة واقعية تتلائم مع السياق المحلي وتتماشى مع برامج الحكومة وكيفية تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة بطريقة متوازنة ومتكاملة، من خلال اتباع مبادئ المسؤولية المجتمعية للشركات، والاستفادة من هذه البرامج في توفير فرص عمل جديدة للشباب والنساء؛ لا سيما في المناطق الريفية والنائية من خلال عقد شراكات تمزج فيها الخبرة الدولية بالواقع المصري.

فيما أكد ماجد فهمي، أمين عام جامعة المستقبل، أن الجامعة تستهدف من خلال الشراكات مع مجتمع الأعمال إلى تشجيع إجراء دراسات وأبحاث في قضايا المسؤولية المجتمعية وربطها بمتطلبات التنمية واحتياجات كافة الأطراف المعنية، من أجل النهوض بمستوى أداء مبادرات المسؤولية المجتمعية بالاستناد إلى أسس علمية سليمة، مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات العملية والوضع الراهن في مصر.

وأضاف أن جامعة المستقبل تهتم بالترويج للسياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب وريادة الأعمال والإبداع والابتكار.

فيما أشار حسين أبوالفتح، أمين عام الجمعية المصرية لتنمية الفرنشايز، إلى دور الفرانشايز في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة وزيادة معدلات التنافسية الوطنية ودعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورفع نسب التشغيل من خلال خلق مزيد من فرص العمل.

وأكد أنه "لا يمكن أن نغفل الدور الرائع الذي تلعبه جامعتنا لتطوير أداء المسؤولية المجتمعية ولمساعدة الشركات في تطبيق أفضل لمبادئ وممارسات المسؤولية المجتمعية بإعداد أطر وادوات نظرية وتعليمية لتهيئة بيئة مناسبة؛ لتفعيل استراتيجيات المسؤولية المجتمعية ومن هنا جاءت الشراكة مع جامعة المستقبل".

وقال المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، في بيان، إن العمل على تحفيز الشركات لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية والمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير وتحسين آليات العمل يمكنه إحداث أثر بالغ الأهمية في تحسين ظروف العمل وتحقيق التنمية المنشودة.

وأكد أن المجلس يستهدف من خلال العديد من الشراكات تحفيز العدد الأكبر من الشركات لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية، إضافة إلى إعداد البرامج والدراسات والأبحاث التي تساعد على رصد واقع المسؤولية المجتمعية للشركات والعمل على تحفيز الشركات للوصل إلى المشاركة المرجوة.