قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الخبرة العملية ستتيح للشباب مفاهيم إدارة المشروعات، مشيرًا إلى أن عليهم وضع أفكار لمشروعات إنتاجية، وعمل دراسات الجدوى الخاصة بها، تمهيدًا لعقد جلسة أخرى مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدراسة تلك المشروعات وتمويلها، حتى ينتقل هؤلاء الشباب من راغبي عمل إلى أصحاب أعمال، مؤكدَا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في زيادة الإنتاج بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم عدد من خريجي الدفعة الثالثة من المتدربين، من البرنامج التدريبي علي الخدمات البترولية بشركة "شلمبر جير"، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة، وذلك قبل إجراء مقابلات مع مجموعة من الشركات لتوفير فرص عمل لهم.

وفي رسالة للشباب، شدد وزير القوى العاملة، خلال اللقاء، على ضرورة البدء في المجال العلمي واكتساب الخبرات المجتمعية التي لها أهمية كبيرة، حتى وإن كانت الوظائف المتوفرة ليست في المجال نفسه، أو الذي يرغب يطمح فيه الشباب، ولكنها ستكسبهم الكثير من الخبرات التي ستفتح لهم مجالات عمل أخرى.