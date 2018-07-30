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عمرو جمال: عشقى للأهلى يمنعنى من اللعب للزمالك

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بالصور| السيسي يكرم النماذج المتميزة من "متحدي الإعاقة"

بالصور| السيسي يكرم النماذج المتميزة من "متحدي الإعاقة"

السيسي لـ"أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة": "لكم رصيد كبير عند ربنا"

السيسي لـ"أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة": "لكم رصيد كبير عند ربنا"

بحضور غادة والي.. "ساموسوسيال" تقيم احتفالية بمرور 10 سنوات لها في مصر

بحضور غادة والي.. "ساموسوسيال" تقيم احتفالية بمرور 10 سنوات لها في مصر

"الريف المصري" يقر شروط نظام حق الانتفاع بمشروع الـ1.5 مليون فدان

"الريف المصري" يقر شروط نظام حق الانتفاع بمشروع الـ1.5 مليون فدان

"متحدية إعاقة": استكملت دراستي في إنجلترا.. وحصدت العديد من الجوائز

"متحدية إعاقة": استكملت دراستي في إنجلترا.. وحصدت العديد من الجوائز

السيسي: "لازم تكونوا عارفين إن حكايتنا مع ربنا كبيرة أوي"

السيسي: "لازم تكونوا عارفين إن حكايتنا مع ربنا كبيرة أوي"

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على خطى "لطفية النادي".. بنت الصعيد "مروة" تحلم بلقب أول طيارة حربية مصرية

تعرف على الفئات المستحقة رسميا إضافة مواليدها على بطاقات التموين

تعرف على الفئات المستحقة رسميا إضافة مواليدها على بطاقات التموين

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