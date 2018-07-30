فى الوقت الذي يسارع فيه صناع الأفلام أنفسهم من أجل اللحاق بموسم عيد الأضحى المبارك، لاعتباره من أهم المواسم التي يتصارع عليها الجميع لعرض أعمالهم الفنية حتى تحظى بنسب مشاهدة عالية، إلا أن هذا العام كان للأمر شكل مغاير، فلم تتمكن معظم الأعمال من انتهاء التصوير والعرض خلال أيام العيد وتكرر الأمر مع أكثر من عمل سينمائي منها:-

1- فيلم "الجان اتهان"

قرر المخرج خالد مرعي، تأجيل تصوير مشاهد فيلم "الجان اتهان" للفنان أحمد حلمي الجديد حتى انتهاء إجازة عيد اﻷضحى القادم، بعد أن كان مقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة، وجاء ذلك بعدما قرر المخرج أن الفيلم يحتاج لإعداد أكبر وتحضيرات كثيرة، خاصة وأنه يصور في أكثر من بلد أوروبي، ومنها رومانيا وطلب عدم التعجل في التصوير.

2- فيلم "تراب الماس"

انتهى أبطال فيلم "تراب الماس" من تصوير جميع مشاهدهم، ودخل العمل فى مرحلة المونتاج والمكساج إلا أن الشركة المنتجة قررت عرض العمل بعيدًا عن منافسة موسم عيد الأضحى، وقررت الشركة المنتجة عرض العمل خلال شهر أكتوبر المقبل .

والفيلم كتبه أحمد مراد وبطولة كل من آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وخالد الصاوي وشيرين رضا والنجم عزت العلايلي.

3- فيلم "بني آدم"

قررت الشركة المنتجة عدم عرض فيلم "بني آدم" للفنان يوسف الشريف خلال موسم عيد الأضحى المبارك وتأجيل عرضه خاصة أن هذا الفيلم يعد عودة ليوسف الشريف بعد غياب استمر 9 سنوات منذ آخر أفلامه "العالمي"، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق كما اعتاد الجمهور على أعمال يوسف الشريف في الدراما التليفزيونية.

وتشاركه في بطولة العمل دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي وهنا الزاهد ومحمود البزاوي، وهو فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

4- فيلم "3 شهور"

بعدما توقف تصوير فيلم "3 شهور" للفنان أحمد السقا ومنى زكي، قرر المنتج خروج العمل من السباق، وكان يأمل السقا أن ينافس به في موسم عيد الأضحى المقبل، ويدور الفيلم في إطار أكشن رومانسى، حيث يتزوج المواطن المصري أحمد السقا من امرأة أمريكية وينجبان طفلا.

وتبدأ أحداث الفيلم مع إنجاب الطفل، ويشارك فى بطولته منى زكي وخالد الصاوي وروجينا وانتصار، ومدير التصوير جلال الزكي، من تأليف وإخراج محمد سامي.