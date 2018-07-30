وجه إسلام صابر، من ذوي الإعاقة البصرية، ومدرب كمبيوتر للمكفوفين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاقه لمبادرة تمكين ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا.

وأضاف "صابر"، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاتصالات لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه كان يعاني خلال تحضيره للمادة التدريبية التي يقدمها للمتلقي في البداية، مؤكدًا أن التكنولوجيا ساعدته كثيرًا وجعلت عمله أكثر سهولة.

وتابع: "التكنولوجيا حسستني إني كنت عايش في ضلمة كبيرة وفجأة الدنيا نورت بفضل البرامج والتطبيقات الناطقة".

وأوضح، أن وزارة الاتصالات تقوم بإشراكه في تقييم البرامج التي تطلقها لمساعدة المكفوفين.