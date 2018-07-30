تعرض مسرحية "الثامنة مساء"، أخر مشاركات البيت الفني للمسرح ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ11. غدا.

ويستمر العرض حتى 31 يوليو، ويعرض في السادسة مساء على مسرح "الغد" بالعجوزة، بينما يعرض في السابعة مساء عرض "رحلة الزمن الجميل" على المسرح القومي بالعتبة ضمن فعاليات ملتقى عروض الطفل.

يذكر أن عرض "الثامنة مساء" من إنتاج فرقة "مسرح الغد"، بطولة وفاء الحكيم، محمد عبد العظيم، لمياء كرم، نائل على، نور الجزار، ويحكي قصائده الشاعر عبدالله حسن، ديكور مي زهدي، موسيقى حاتم عزت، ملابس نورهان سمير، ومن تأليف ياسمين فرج، وإخراج هشام علي، بينما عرض "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، من تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، وأشرف على تصميم العرائس الدكتور ناجي شاكر، وديكور الدكتور محمد سعد، وتنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، ونحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.