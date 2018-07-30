قال عمرو عبد العزيز، أحد متحدي الإعاقة إنه تخرج في عام 2005 من كية الهندسة، وعمل حوالي 8 سنوات، وعمل في مجال ميكنة الحكومات والشركات الكبرى في المنطقة والعالم، وأخذ ماجيستير في علوم الحاسب الذكاء الاصطناعي، وعمل شركته الخاصة منذ عامين.

وأضاف عمرو خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي السنوي السابع للإتصالات لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة أن فكرة مشروعة لفاقدي السمع واحساسه بالأصوات وتحديد مصدره.

وتابع عمرو أنه اخترع "نظارة" لمتحدي الإعاقة وتحويل المعلومة الصوتية لمعلومة مرئية، ويقدر يرى إتجاه الصوت والتحرك في الاتجاه المناسب، والاتجاهات الصوتية للنظارة.