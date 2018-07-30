أصيب بائع ونجله، أمس، بسبب سقوط سقف حجرة الطابق الثاني حتى سطح الأرض، بعقار بشارع النيل، دائرة قسم شرطة كرموز في الإسكندرية، باشتباه في كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وقرر مهندس حي غرب، بإخلاء العقار، الذي ثبت أنه بناء قديم بأسقف خرسانية، من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجرى وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة بالطريق العام.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بسقوط جزء من العقار رقم 73 شارع النيل، دائرة القسم، بغرب الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة كرموز، وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن العقار محل البلاغ مساحته 80 متر مربع تقريباً، بناء قديم وأسقف خرسانية، مكون من 6 طوابق، بكل طابق شقة "مأهول بالسكان"، ملك ورثة "ع. ع. م"، وسقوط سقف حجرة الطابق الثاني حتى سطح الأرض.

أسفر الانهيار الجزئي عن إصابة كلاً من، قاطن الشقة ويدعى "م. ش. ع"، 38 سنة، بائع، ونجله "م. م. ش"، يبلغ من العمر سنة، باشتباه بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

جرى نقل الأول لمستشفى الجمهورية العام، والثاني للمستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج، وأخطرت عمليات المحافظة وحي غرب، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة كرموز، وجاري العرض على النيابة العامة.