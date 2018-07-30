أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية انتهاء الموجة العاشرة لإزالة التعديات والتي أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة ل 73 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمراكز "الزقازيق – بلبيس – منيا القمح – الحسينية – فاقوس – أبو حماد"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة وإستردادها والإستفادة منها لإقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم إزالته خلال الموجة العاشرة لإزالة التعديات بلغ 73 حالة تعدي على مساحة 990 فدان و17 قيراط زراعي ، و19 ألف و161 متر مربع مباني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الزراعة وجهات الولاية المختلفة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة المستهدفة خلال الموجة العاشرة دون تهاون وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.

وكان من المستهدف لمحافظة الشرقية إزالة 40 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة مابين زراعي ومباني وبالتعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي وقوات الأمن تم تنفيذ 73 حالة بزيادة 33 حالة فوق المستهدف تنفيذه ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الشرقية على تطبيق القانون وإسترداد حق الشعب والدولة.