كرم الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق اليوم الطلاب العرب المشاركين في برنامج تبادل الطلاب بين الجامعات العربية الذين استضافتهم الجامعة في برنامج التدريب للعام الجامعي 2017/2018 في مختلف كليات الجامعة حيث أهداهم شهادات تقدير باجتيازهم فترة التدريب بنجاح .

وخلال حفل التكريم أعرب "عبد الباري" عن سعادته متمنيًا أن يكونوا خير سفراء لمصر ولجامعة الزقازيق في بلادهم، فمصر دائما وأبدا ستظل أرض العلم والأمن والأمان علي مر الزمان فاتحة أحضانها لكل الأشقاء، مؤكدا على حرص حرص الجامعة على المشاركة بصفة سنوية في برنامج التبادل الطلابي مع الجامعات العربية وذلك لما يتيحه البرنامج التدريبي من فرص للتفاعل بين الطلاب وتبادل الخبرات من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية أيضا، بالإضافة إلى الخبرات التي يكتسبها الطلاب من خلال التدريب والمحاضرات النظرية أيضا كليات جامعة الزقازيق بما يحقق أهداف البرنامج.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجامعة كانت من أول الجامعات المصرية التي وفرت برنامج متميز للتدريب منذ سنوات عديدة واستقبلت هذا العام طلاب ومشرفين من 6 دول عربية من جامعات مؤتة والزيتونة وفيلاديفيا بالأردن، وجامعتي بوليتكنيك والجامعة العربية الأمريكية بفلسطين، وجامعة العين بالإمارات، وجامعة تكريت بالعراق، وجامعتي السعيد وتعز باليمن، وجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.