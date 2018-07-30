أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، حملة المداهمات والاعتقالات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فجر اليوم الإثنين، والتي استهدفت نحو 20 فلسطينيًا، بينهم 4 صحفيين من قناة "القدس الفلسطينية" هم: "علاء الريماوي مدير قناة القدس- محمد علوان - حسني إنجاص - قتيبة حمدان"، عقب اقتحام منازلهم في مدينة رام الله "شمال القدس المحتلة"، وتفتيشها ومصادرة بعض محتوياتها.

وقال الاتحاد في بيان له، إنه يعتبر ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكًا وعدوانًا جديدًا على الصحافة والصحفيين الفلسطينيين ومحاولة للتعتيم على جرائم الاحتلال التي يقوم بها بشكل يومي وممنهج بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة بإدانة هذه الإعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال على مرئ ومسمع من العالم أجمع، وطالب بتحرك جدي وعاجل ضد هذا العدوان الخطير على حرية الرأي والتعبير وإرغامه على احترام القوانين والمواثيق الدولية.