أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن قصر صلاة التجنيز على جثمان الأنبا أبيفانيوس، أسقف رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، والتي ستقام بدير أبو مقار، ظهر غد الثلاثاء، على أعضاء المجمع المقدس والرهبان والكهنة وأعضاء المجلس الملي وهيئة الأوقاف القبطية وأسرة الأسقف فقط.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إن ذلك جاء بطلب من مجمع رهبان دير الأنبا مقار، مبينًا أن الجنازة على الجثمان سيتم إذاعته على القنوات الفضائية المسيحية.

والأنبا أبيفانيوس من مواليد 27 يونيو 1954 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو حاصل على بكالوريوس في الطب، والتحق بالدير في 17 فبراير 1984، قبل أن يرسم راهبا في 21 أبريل 1984، باسم الراهب ابيفانيوس المقاري، ورسم قساً في 17 أكتوبر 2002، وكان يشرف على مكتبة المخطوطات والمراجع بكل اللغات في الدير، واختير رئيسًا للدير بالانتخاب في 10 مارس 2013.

ووجد الأنبا أبيفانيوس، صباح أمس، مقتولًا أمام قلايته "مكان سكنه" بدير الأنبا مقار بوادي النطرون، حيث تم ضربه في مؤخرة رأسه بآلة حادة هشمت الجمجمة، وتجري حاليًا الشرطة والنيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.