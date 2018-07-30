اجتمع اللواء حمدي محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الاثنين، مع رؤساء القسم الهندسي ومسئولي أملاك الدولة بالمدينة والقرى، حضره كلا من عبدالرحيم السحماوي، سكرتير عام المركز والمدينة، وسند أبوكيلة، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس حسن الطرواي، مدير الإدارة الهندسية بشأن تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في الأملاك الخاصة وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والصادر في هذا الشأن.

وشدد رئيس المركز والمدينة، على سرعة التنبيه على المواطنين أصحاب طلبات التقنين بتوقيت محدد لسداد رسوم الفحص، وأن أخر موعد لذلك 20 أغسطس، وفي حالة التقاعس عن السداد يدرج في موجة الإزالة بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لعدم الجدية، وسرعة تجهيز بيان واستبيان وعمل قاعدة بيانات عن عدد الحالات الخاصة بكل قرية، متضمنا الاسم والمساحة والتليفون وأخر موقف للطلب المقدم خلال 48 ساعة.

كما أكد رئيس المدينة، على إنهاء إجراءات التقنين كأولية للأراضي والعقارات ذات المردود والعائد الاقتصادي للدولة، والتنبيه على مسئولي الأملاك بالقرى بتنفيذ التعليمات، وتقديم طلبات لتقنين الأوضاع بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.