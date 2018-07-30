عقد الدكتور عبدالعظيم محمد علي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للنقل النهري، اجتماعًا مع الدكتور خالد محمد طه رئيس مجلس إدارة شركة "ترانس أي تي" للتكنولوجيا والمعلومات المشاركة مع الهيئة في التشغيل والصيانة وتدريب المهندسين بالهيئة.

جاء ذلك بحضور أماني محمد منير، مدير عام الشؤون الهندسة الكهربائية والميكانيكية، واللواء كريم أبو الخير مستشار وزير النقل، لبحث نظام مشروع مراقبة وتتبع الوحدات النهرية River Information System، في المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان

المشروع يُمول بقرض نمساوي بقيمة 9.2 مليون يورو، ويجرى استلام الأعمال من الشركة النمساوية المنفذة للمشروع لتحقيق الملاحة الآمنة للقطاع النهري داخل المجرى الملاحي الآمن لنهر النيل.

يشار إلى أن تجربة الإبحار بالوحدات النهرية نحجت في المسافة من القاهرة غلى مدينة أشمنت ببني سويف بطول 100 كيلو متر، وبلغت دقة رصد الوحدات النهرية أقل من 3 أمتار، ما يعني استكمال باقي مراحل المشروع، ومن المتوقع انتهاء المشروع بنهاية عام 2018.