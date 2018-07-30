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الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

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قبل تكريمها بـ3 سنوات.. ندى في حوار لـ"الوطن": نفسي الريس يساعدني

قبل تكريمها بـ3 سنوات.. ندى في حوار لـ"الوطن": نفسي الريس يساعدني

وزير التعليم العالي: بدء التحويل إلكترونيا بين الكليات الخميس المقبل

وزير التعليم العالي: بدء التحويل إلكترونيا بين الكليات الخميس المقبل

محافظ الدقهلية: رفع 1011 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات

محافظ الدقهلية: رفع 1011 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات

محافظ سوهاج يشارك بمؤتمر "اللامركزية في مصر"

محافظ سوهاج يشارك بمؤتمر "اللامركزية في مصر"

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محافظ الدقهلية: إزالة 409 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة

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الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

حسن حسني.. جوكر السينما المصرية تغلب على فقدان والدته بالتمثيل

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