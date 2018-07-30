محافظ الدقهلية: إزالة 409 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، تنفيذ إزالة 51 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة أسفرت عن استرداد 3 أفدنة أراضي زراعية بالإضافة إلى 1576 متر مربع أرض مباني، تم تنفيذها اليوم فقط، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية.

وقال الشعراوي، في تصريح صحفي، إن إجمالي الحالات التي جرى تنفيذ إزالتها منذ تنفيذ الحملات حتى الآن وعلى مدار 10 أيام بلغت 409 حالات تعد أسفرت عن استرداد 228 فدانا و9.5 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى 45924.5 متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة على مدار أيام حملات الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالدقهلية، والتي بدأت منذ 21 يوليو الجاري بنطاق المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن بني عبيد، المنزلة، الجمالية، نبروه، بلقاس، المنصورة، طلخا، ميت غمر، الكردي، محله دمنه، ميت سلسيل، المطرية.

وأضاف المحافظ، أن ما تم استرداده من أراضي تخضع لأملاك الوحدات المحلية وأخرى تخضع لعدد من جهات الولاية شملت السكة الحديد، الثروة السمكية، الري، الأوقاف.