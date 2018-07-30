محافظ الدقهلية: رفع 1011 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، رفع 1011 طن تراكمات قمامه وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن المحافظة، في حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، في إطار استمرار أعمال تنفيذ الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، إن الكميات التي جرى رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار إليها شملت 152 طنا بحي شرق المنصورة، 290 طنا بمركز ومدينة المنصورة، 23 طنا بمدينة محلة دمنة، 81 طنا بمركز ومدينة منية النصر، 20 طن بمدينة الكردي، 90 طنا بمركز ومدينة شربين، 20 طنا بمدينة جمصي، 100 طن بمركز ومدينة بلقاس، 148 طن بمركز ومدينة دكرنس، 27 طنا بمركز ومدينة بني عبيد، 60 طنا بمركز ومدينة الجمالية.

وثمن الشعراوي، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للمتابعة المستمرة والعمل على قدم وساق وتكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين مستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.